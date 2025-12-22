ruxandra cibu deaconu, vine luni la ora de politică: interviu pe subiecte sensibile, proiecte blocate și mize locale / video

Luni, 22 decembrie, de la ora 18:00, Ruxandra Cibu Deaconu, senator USR de Sibiu, este invitata redactorului șef, Dragoș Popescu, la un nou episod din seria Ora de Politică, difuzat de Ora de Sibiu.

Discuția are loc la finalul unui an politic complicat, marcat de schimbări de guvernare, presiuni economice și un climat tot mai tensionat în Parlament. Senatorul USR vorbește deschis despre primul său mandat, despre blocajele reale din sistem și despre proiectele care contează direct pentru județul Sibiu.

Guvernare, Parlament și violența discursului politic

Ruxandra Cibu Deaconu explică ce a însemnat intrarea USR la guvernare și care sunt limitele reale ale negocierilor într-o coaliție în care deciziile se iau prin consens. Un subiect sensibil este violența verbală din Parlament, descrisă ca fiind la un nivel greu de imaginat, dar și presiunea constantă exercitată asupra politicienilor prin atacuri și hărțuire.

Interviul atinge și tema activității parlamentarilor de Sibiu, diferențele de implicare și problema absenteismului.

Spitalul Județean Sibiu, un proiect blocat

Un capitol important al discuției este dedicat Spitalului Județean Sibiu, proiect așteptat de ani de zile de comunitatea locală. Senatorul USR vorbește despre lipsa de voință politică, scoaterea proiectului din PNRR și despre posibilitatea unor soluții alternative, etapizate, pentru ca investiția să nu fie pierdută definitiv.

Bazinul Olimpia, simbolul unui blocaj mai mare

Un subiect cu impact direct asupra Sibiului este soarta Bazinului Olimpia, aflat într-o situație critică. Ruxandra Cibu Deaconu susține necesitatea descentralizării bazelor sportive și a preluării lor la nivel local.

În cazul Bazinului Olimpia, senatorul USR afirmă că soluția realistă este reconstrucția completă la standarde actuale, nu cârpirea unei structuri depășite, avertizând că lipsa deciziilor riscă să lase Sibiul fără infrastructură de înot funcțională.

Sportul de masă și copiii, o problemă ignorată

Interviul abordează pe larg sportul de masă, accesul copiilor la terenuri și săli de sport, dar și efectele lipsei de mișcare: probleme de sănătate, anxietate și adicții. Sunt discutate inițiative locale și proiecte aflate în pregătire pentru copii și adolescenți din județ.

Justiție, reforme și ce se blochează în coaliție

Discuția nu ocolește nici criza din justiție, semnalele trase de presă și dificultatea adoptării reformelor într-o coaliție în care unele decizii sunt blocate politic.

Interviul complet cu Ruxandra Cibu Deaconu, realizat de Dragoș Popescu, redactor-șef Ora de Sibiu, este difuzat astăzi, luni, 22 decembrie, de la ora 18:00, pe Ora de Sibiu, YouTube, Facebook și LinkedIn.