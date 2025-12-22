s-a redeschis circulația pe strada rennes: traficul revine la normal și pe justiției

Traficul rutier s-a redeschis pe strada Rennes din municipiul Sibiu după mai multe luni de lucrări la rețeaua de apă. De asemenea, circulația pe strada Justiției a revenit la normal.

La finalul lunii septembrie, strada Rennes a fost închisă pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a rețelei de apă. Intervenția a necesitat închiderea completă a traficului, pe porțiunea dintre bulevardul Victoriei și strada Zaharia Boiu, fiind asigurat accesul doar locuitorilor către proprietăți.

În aceste condiții, municipalitatea a schimbat și regimul de circulație pe strada Justiției. Traficul s-a desfășurat în dublu sens pe sectorul cuprins între străzile Zaharia Boiu și bulevardul Victoriei. (DETALII AICI)

De curând, lucrările s-au terminat, iar strada Rennes s-a redeschis. De asemenea, circulația a revenit la normal și pe strada Justiției, adică pe sens unic.