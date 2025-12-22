schimbări majore la concursurile pentru directori de școli: metodologia aproape finalizată de ministerul educației

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a prezentat noile direcții privind concursul pentru directori de școli, menite să flexibilizeze rolul managerial și să reducă birocrația.

Potrivit ministrului, metodologia va include mai multe modele de director: unul „mai managerial” și unul „cu o componentă didactică”, astfel încât să se poată adapta profilului și nevoilor școlii.

Modelul managerial

În acest scenariu, profesorul devine, în primul rând, manager.

„Îți rezervi postul și intri pe o poziție managerială și nu mai ai ore în perioada în care ești director. Poți avea eventual 2-4 ore, cât să nu pierzi legătura cu actul educațional, dar în principiu devii manager”, a explicat ministrul.

Modelul cu normă didactică

Alternativ, directorul poate să-și păstreze norma de profesor, cu degrevare pentru activitățile de predare. Salariul rămâne întreg, însă nu mai poate primi plata cu ora pentru orele predate suplimentar.

„Poți oferi mai multe variante, în funcție de profilul și nevoile școlii, astfel încât să aleagă modelul potrivit”, a adăugat Daniel David.

Ministrul a explicat și că la școlile mari ar trebui ca ponderea managerială să fie mai mare, menținând însă o componentă educațională, în timp ce la școlile mici accentul ar trebui pus pe activitatea didactică.

Regândirea degrevărilor și plata cu ora

Daniel David a precizat că metodologia va regândi și degrevările directorilor, ținând cont de experiențele fiscale recente. Anterior, 67% dintre directori aveau degrevarea, iar orele luate erau plătite cu ora, ceea ce crea situații complicate. Astfel, se dorește un demers corect, care să ajute și financiar, și ca timp.

Concursurile pentru 2026

Concursurile pentru directori vor fi organizate în primăvara anului viitor, iar ministrul speră ca anul școlar 2026-2027 să înceapă cu directori selectați prin concurs, într-o logică modernă, cu școli reorganizate și curriculum adaptat. Daniel David a subliniat că modificările vor oferi mai multă autonomie directorilor și vor elimina practicile de numire politică.

„Vor fi schimbări semnificative: mai multe variante de directori, eliminarea candidaturilor multiple și a probelor depășite. Directorii nu vor mai fi testați pe legislație memorată, ci vor primi probleme de rezolvat folosind legislația la dispoziție”, a concluzionat ministrul.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat încă din 2 octombrie pregătirea metodologiilor de selecție pentru inspectori și de concurs pentru directori. Secretarul de stat Sorin Ion a precizat pe 17 octombrie că, în ianuarie 2026, expiră mandatele a 60% dintre directorii din România.