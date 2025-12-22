șofer prins băut criță pe un drum din județul sibiu: alcoolemie de 1,10 mg/l

În ultimele 72 de ore, polițiștii sibieni au continuat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere, constatând 8 infracțiuni la regimul circulației. În acest interval, au fost reținute 39 de permise de conducere și au fost aplicate peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 195.000 de lei.
Permisele de conducere au fost reținute pentru mai multe abateri grave, dintre care 8 pentru conducere sub influența alcoolului, 4 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h și 58 de sancțiuni au fost aplicate pentru neportul centurii de siguranță. De asemenea, 59 de amenzi au vizat depășirea limitei legale de viteză.
Șofer beat oprit în trafic
Acum două zile, pe 20 decembrie, în jurul orei 03:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita, aflați în serviciu de supraveghere și control al traficului rutier, au oprit pentru control un autoturism care circula pe DJ 141A, în apropierea localității Metiș.
Autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 33 de ani, din județul Mureș. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
