soma anunță programul de colectare a deșeurilor de crăciun și anul nou

Compania de salubrizare Soma Sibiu anunță modificări în programul de colectare a deșeurilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Schimbările sunt valabile în municipiul Sibiu și localitățile din Zona 1.

Astfel, zilele de 25 și 26 decembrie, declarate nelucrătoare, vor fi recuperate în datele de 27 și 28 decembrie. De asemenea, colectările programate inițial pentru 1 și 2 ianuarie 2026, zile nelucrătoare conform legii, vor fi efectuate în 3 și 4 ianuarie 2026.

Reprezentanții Soma Sibiu precizează că în zilele de recuperare se vor colecta fracțiile de deșeu conform calendarului stabilit pentru aceste date.

Cetățenii sunt rugați să respecte noul program pentru a evita situațiile în care deșeurile nu sunt ridicate.