sute de persoane la spectacolul „florile dalbe” de la mediaș / foto

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, a organizat sâmbătă, 20 decembrie, un concert de colinde care a adus magia sărbătorilor de iarnă în Piața Corneliu Coposu.

Începând cu ora 16:00, medieșenii prezenți au avut ocazia să urmărească, pe scena amplasată pe platoul din fața Primăriei Mediaș, un program artistic susținut de îndrăgiți artiști locali. Au evoluat Costel Popa, Aurelian Suciu, Cosmina Fulea, Aurica Bacea, grupul vocal „Bobocei de pe Târnave”, Luminița Dejan, Diana și Bianca Crețu, Ioana Creț, Cătălin Bobar, Natalia, Jessica și Alin Matyas.

De asemenea, pe scenă au colindat și invitați din alte zone ale țării, precum grupul vocal „Grai dulce strămoșesc” din Mociu, județul Cluj, grupul de colindători din Hunedoara format din Ciprian Roman, Cristian Fodor, Ovidiu Olari și Bogdan Toma, precum și ceata de colindători din Boroaia, județul Suceava.

Aproximativ 500 de medieșeni s-au bucurat de colindele tradiționale și au petrecut clipe frumoase într-o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă.

Le mulțumim tuturor medieșenilor prezenți la cocertul de colinde, precum și tuturor artiștilor care au urcat pe scena din Piața Corneliu Coposu.