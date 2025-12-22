tânăr prins fără permis la volan într-un sat din nordul județului sibiu

În ultimele 72 de ore, polițiștii sibieni au continuat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere, constatând 8 infracțiuni la regimul circulației. În acest interval, au fost reținute 39 de permise de conducere și au fost aplicate peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 195.000 de lei.
Permisele de conducere au fost reținute pentru mai multe abateri grave, dintre care 8 pentru conducere sub influența alcoolului, 4 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h și 58 de sancțiuni au fost aplicate pentru neportul centurii de siguranță. De asemenea, 59 de amenzi au vizat depășirea limitei legale de viteză.
Șofer prins fără permis
În cursul zilei de duminică, 21 decembrie, în jurul orei 11:30, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control un autoturism care circula pe un drum comunal din localitatea Șoroștin.
Autoturismul era condus de un localnic în vârstă de 24 de ani, iar în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.
FOTO ARHIVĂ
Ultima oră
- Sute de persoane la spectacolul „Florile dalbe” de la Mediaș / foto 32 de minute ago
- Doi jucători importanți de la FCSB vin la FC Hermannstadt: unul a mai jucat la Sibiu 32 de minute ago
- Ursoaică cu 3 pui pe străzile din Avrig. Localnicii sunt îngroziți: „Alergau după oameni” / video 32 de minute ago
- Programul Consulatului Germaniei din Sibiu: cum funcționează de Sărbători 40 de minute ago
- Mesajul Primarului Astrid Fodor la 36 de ani de la Revoluția din 1989: “Cinste eroilor sibieni căzuți pentru libertate” 55 de minute ago