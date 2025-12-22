tânăr prins fără permis la volan într-un sat din nordul județului sibiu

În ultimele 72 de ore, polițiștii sibieni au continuat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere, constatând 8 infracțiuni la regimul circulației. În acest interval, au fost reținute 39 de permise de conducere și au fost aplicate peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 195.000 de lei.

Permisele de conducere au fost reținute pentru mai multe abateri grave, dintre care 8 pentru conducere sub influența alcoolului, 4 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h și 58 de sancțiuni au fost aplicate pentru neportul centurii de siguranță. De asemenea, 59 de amenzi au vizat depășirea limitei legale de viteză.

Șofer prins fără permis

În cursul zilei de duminică, 21 decembrie, în jurul orei 11:30, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control un autoturism care circula pe un drum comunal din localitatea Șoroștin.

Autoturismul era condus de un localnic în vârstă de 24 de ani, iar în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.

FOTO ARHIVĂ