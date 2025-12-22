un mediu sigur pentru un nou început – importanța igienei înainte de sezonul rece

Pe măsură ce temperaturile scad, activitatea multor firme încetinește.

Dar pentru domeniul DDD, iarna nu înseamnă pauză – ci pregătire.

Perioada de dinaintea sezonului rece este momentul ideal pentru verificarea spațiilor, refacerea barierelor de protecție și revizuirea planurilor de igienă biologică.

În județul Sibiu, unde multe companii funcționează în clădiri mixte, depozite și spații istorice, controlul preventiv devine o măsură de siguranță esențială.

🔹 Ce se întâmplă iarna

Contrar impresiei generale, frigul nu elimină dăunătorii – îi mută.

Rozătoarele caută adăpost în clădiri calde, iar insectele trec în faze de latență, ascunse în rosturi, instalații și pereți.

Când primăvara revine, infestarea se reactivează brusc.

ATUM recomandă firmelor să nu aștepte primăvara pentru tratamente, ci să le programeze la final de an, când activitatea e mai redusă, iar eficiența e mai mare.

🔹 Ce înseamnă o revizie DDD completă

La final de an, o inspecție generală presupune:

verificarea capcanelor și stațiilor de intoxicare; completarea tratamentelor de barieră; curățarea zonelor tehnice și a spațiilor rareori accesate; analiza rapoartelor anuale și stabilirea planului pentru anul următor.

Această etapă garantează un început de an curat, controlat și predictibil, fără costuri neprevăzute.

🔹 Igiena biologică – parte din strategia de afaceri

Într-un mediu economic tot mai competitiv, siguranța sanitară a spațiilor devine parte integrantă a reputației unei companii.

Un spațiu curat și sigur transmite seriozitate, ordine și respect – valori care definesc și ATUM, și spiritul Sibiului.

„Un an bine început nu ține doar de planuri, ci și de mediul în care le pui în practică,” spune Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

🔹 De ce decembrie e momentul ideal

activitatea e mai relaxată, deci se pot face tratamente fără a perturba programul;

temperaturile constante permit aplicarea corectă a produselor de barieră;

intervențiile preventive sunt mai eficiente decât cele reactive din primăvară;

toate acțiunile pot fi incluse în raportul anual de igienă, cerut la audituri și controale.

Rezultatul: mai puține probleme, mai mult control.

Finalul de an nu înseamnă oprire, ci revizie și protecție.

Companiile care tratează igiena biologică cu aceeași seriozitate cu care își gestionează activitatea sunt cele care intră în noul an fără riscuri.

ATUM încheie anul 2025 în Sibiu cu același mesaj simplu și constant:

ordine, control și responsabilitate.

Pentru că siguranța reală nu se promite. Se pregătește.

📍 ATUM – Servicii profesionale de dezinsecție, deratizare și dezinfectare

📞 0771 517 652

🌐 https://www.atum.com.ro/

📍 Revizii și tratamente DDD pentru companii din tot județul Sibiu

ATUM este o companie românească specializată în servicii profesionale DDD – Dezinsecție, Dezinfectare și Deratizare – autorizată DSP, DSVSA și deținătoare de autorizație de mediu. Activăm la nivel național și lucrăm conform standardelor internaționale IFS (International Featured Standards) și HACCP, asigurând servicii compatibile cu cerințele din industria alimentară, logistică și HORECA. Avem o prezență constantă în județele Vâlcea, Argeș, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Brașov, Hunedoara, Alba, Teleorman, Dâmbovița, București, Iași, Bacău și Deva. Seriozitate, acoperire extinsă și rezultate verificate. Detalii pe www.atum.com.ro.https://www.atum.com.ro/ .