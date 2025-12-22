ursoaică cu 3 pui pe străzile din avrig. localnicii sunt îngroziți: „alergau după oameni” / video

O ursoaică cu trei pui și-a făcut apariția, luni dimineață, în Avrig. Animalele umblau pe o stradă circulată de oameni. Localnicii sunt îngroziți în urma acestui incident. 

video
Animalele au fost observate pe strada Eroilor din Avrig în jurul orei 5 dimineața. Localnicii povestesc că ursoaica și cei trei pui îi alergau pe oamenii aflați la acea oră pe stradă. 

„Filmarea este de azi dimineață, a făcut-o mama mea. Urșii alergau după oamenii care mergeau la lucru. Se duceau pe jos în stația de autobuz, iar urșii veneau după ei”, povestește un localnic. 

Potrivit acestuia, echipele de intervenție au gonit animalele spre o zonă împădurită. „Mama a suna la 112 și a venit jandarmeria. Am înțeles că i-au fugărit la pădure”, a adăugat localnicul. 

