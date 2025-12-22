vocile sibienilor, la 35 de ani de la revoluție: mărturii sincere despre sacrificiul din decembrie 1989 / video reportaj

Astăzi, la mai bine de trei decenii de la acele momente dramatice, sibienii pe care i-am întrebat privesc cu luciditate și, de multe ori, cu dezamăgire la ceea ce a urmat după 1989. Părerile sunt împărțite, dar dominate de sentimentul că schimbarea a fost reală, însă incompletă, iar sacrificiul din decembrie 1989 nu a fost valorificat pe deplin.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

La mai bine de trei decenii de la acele momente dramatice, sibienii privesc cu luciditate și, adesea, cu dezamăgire la ce a urmat după 1989. Ioan, fost profesor de sport din Sibiu, spune că schimbările au existat, dar nu la nivelul așteptărilor.

„Pot să spun că s-au făcut progrese, dar sub așteptări. Țara asta putea să fie mult mai bine, având în vedere resursele și oamenii buni pe care îi are. Din păcate, am avut conducători foarte slabi”, a spus acesta.

Ecourile Revoluției de la Timișoara au ajuns rapid și la Sibiu. Primele semnale au apărut în 19 și 20 decembrie 1989, când au fost răspândite manifeste și au existat discuții tensionate în marile întreprinderi industriale.

Ioan își amintește cu durere de zilele Revoluției de la Sibiu. „Întreprinderile au ieșit în stradă – Balanța, Independența. Oamenii erau în stradă. Aici am avut neșansa să avem un colonel care a făcut dezastru. Nu trebuia să moară nimeni. Dacă poliția și Securitatea rămâneau pe poziții, iar armata stătea în cazarmă, nu murea nimeni. Așa au murit oameni, polițiști, degeaba. E păcat. Țara putea fi mult mai sus”, a mai spus sibianul.

Vasile avea 41 de ani în decembrie 1989 și își amintește atmosfera de teamă și confuzie.

„A fost revoluție. Unii au murit, mulți au fost împușcați pe nedrept. În Piața Mare se trăgea de pe acoperișuri. Așa auzeam și la televizor”, spune sibianul.

Sursa: Facebook/Feri Arany

„Nu înțelegeam prea bine politica”

Gina avea 21–22 de ani la acea vreme. Nu a fost în stradă, dar își amintește emoția momentului. „Eram acasă, în familie. Nu înțelegeam prea bine politica, dar părinții spuneau că speră să ne fie mai bine. Eram după școală, lucram. Mă bucur totuși că am trăit primii ani de după Revoluție, care au fost mai frumoși”, spune aceasta.

Soțul ei, Iulian, rămâne sceptic în privința adevărului despre Revoluție. „Sunt multe lucruri neelucidate. Nu știm dacă a fost cu adevărat o revoluție sau nu se vrea aflarea adevărului. Cu cât trece timpul, cu atât va fi mai greu”, completează el.

Sursa: Facebook/Feri Arany

Gina vorbește și despre dificultățile generațiilor tinere. „Sperăm să le fie mai bine tinerilor. Un tânăr azi nu poate să-și ia singur o casă, nu se poate ține pe picioarele lui fără ajutorul părinților. Este foarte greu”, adaugă aceasta.

Maria, o altă sibiancă, își amintește cu emoție perioada Revoluției. „Am trăit pe stradă zilele acelor vremuri. Îmi vine să plâng de fiecare dată când se vorbește despre acea perioadă și când văd imagini din acele zile. Cinste eroilor căzuți în zilele din decembrie 1989”, a spus Maria.

Dumitru, un alt sibian, își amintește momentele dramatice trăite în punctul zero al Revoluției. „Am fost acolo, în punctul zero al Revoluției, prinși între armată, pe de o parte, și miliție și securitate, pe de altă parte. Am stat întinși pe asfalt mult timp, de frica rafalelor de gloanțe. La un moment dat, când am văzut că focurile se mai răresc, am fugit spre scara primului bloc ca să ne adăpostim. Abia spre seară am reușit să plecăm spre casă, când intensitatea focului s-a mai diminuat”, a mărturisit acesta.

Astăzi, Sibiul este recunoscut drept oraș-martir al Revoluției din 1989. Imaginile și mărturiile din acele zile rămân o amintire dureroasă a prețului plătit de sibieni pentru libertate și democrație.

Citește și: Revoluția de la Sibiu, în imagini: 22 decembrie 1989, cea mai sângeroasă zi din istoria orașului / foto