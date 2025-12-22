zăpadă de crăciun la munte: în sibiu va fulgui

Meteorologii aduc vestea mult așteptată de toată lumea: vom avea zăpadă de Crăciun la munte, iar în municipiul Sibiu va fulgui. Spre finalul anului, orașul ar putea îmbrăca haine albe.

Chiar dacă iernile nu mai sunt ca altădată, cu zăpadă din belșug și Crăciun alb garantat, anul acesta sărbătorile vin totuși cu un strop de atmosferă de iarnă. Meteorologii anunță că în municipiul Sibiu va ninge ușor de Crăciun, iar în zonele mai înalte, la munte, zăpada va fi mai consistentă.

Crăciunul aduce zăpadă în județul Sibiu

Potrivit meteorologilor sibieni, ceața va mai persista în zilele de 22 și 23 decembrie, fiind asociată cu chiciură și ușoare depuneri înghețate. De Crăciun va ninge ușor în municipiul Sibiu.

„În Ajun o să avem parte de ploi slabe în prima parte a zilei, iar ulterior de precipitații sub formă de ninsoare. În noaptea ce urmează, dar și în prima zi de Crăciun, vor mai fi ninsori pasagere”, transmit meteorologii sibieni.

La munte însă, ninsorile vor fi mai consistente. Fulgii de zăpadă vor cădea atât în ziua de Ajun, cât și de Crăciun, iar stratul de zăpadă va depăși local 10 centimetri, în special în zonele înalte.

Temperaturile maxime vor fi pozitive în perioada sărbătorilor de iarnă.

Noi ninsori spre finalul anului

Meteorologii spun că, după data de 26 decembrie, temperaturile vor mai scădea: „Ne așteaptă niște dimineți mai reci, cu temperaturi minime care se vor situa în jurul a -5 grade Celsius. În timpul zilei însă, temperaturile vor fi pozitive, între 3 și 5 grade Celsius”.

Specialiștii preconizează însă că, din 28-29 decembrie, vor reveni precipitațiile, iar în județul Sibiu vor fi fulguieli ușoare. „Precipitațiile revin după această dată, temporar sub formă de ninsoare”, spun meteorologii.