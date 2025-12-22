zi importantă: consultare publică cu magistrații la palatul cotroceni / live video

Președintele României, Nicușor Dan, se află luni dimineața la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu mai mulți magistrați care au acceptat să-și exprime public criticile la adresa sistemului judiciar.

Șeful statului subliniază că discuția este publică și menționează că a analizat numeroase materiale transmise de magistrați.

Dintre cei aproximativ o mie de magistrați care au semnat o scrisoare de susținere pentru colegii care au făcut dezvăluiri în reportajul Recorder, doar 40 participă la întâlnire. Majoritatea au solicitat discuții confidențiale, de teama eventualelor repercusiuni.

În cadrul consultării, Nicușor Dan anunță că va iniția un referendum în rândul magistraților, întrebând dacă „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”.

La întâlnirea publică cu președintele Nicușor Dan participă: