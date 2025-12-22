zi importantă: consultare publică cu magistrații la palatul cotroceni / live video

Președintele României, Nicușor Dan, se află luni dimineața la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu mai mulți magistrați care au acceptat să-și exprime public criticile la adresa sistemului judiciar.
Șeful statului subliniază că discuția este publică și menționează că a analizat numeroase materiale transmise de magistrați.
Dintre cei aproximativ o mie de magistrați care au semnat o scrisoare de susținere pentru colegii care au făcut dezvăluiri în reportajul Recorder, doar 40 participă la întâlnire. Majoritatea au solicitat discuții confidențiale, de teama eventualelor repercusiuni.
În cadrul consultării, Nicușor Dan anunță că va iniția un referendum în rândul magistraților, întrebând dacă „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”.
La întâlnirea publică cu președintele Nicușor Dan participă:
- Daniel Ungureanu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
- Liviu Cârneciu, judecător la Tribunalul Covasna
- Deliș Laura, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
- Mihai Cătălin Constantin, judecător în cadrul Curții de Apel Ploiești
- Andrei Soare, judecător la Tribunalul Brașov
- Marius Cătălin Bartic, procuror DNA pensionat
- Dragoș Cârnu, președinte al asociației Forumul Judecătorilor din România judecător la Curtea de Apel București
- Alin Botnar secretar general al asociației Forumul Judecătorilor din România și judecător la Tribunalul București
- Alexandru Oancea, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla, eliberat din funcție la 1 noiembrie prin demisie
- Bogdan Pîrlog, procuror militar. Cristian Anghel, pensionar, fost procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, fost procuror DNA și fost consilier juridica în Ministerul Justiției.
