accident grav pe autostradă la săliște: s-a activat planul roșu de intervenție / foto update

Un accident rutier cu 12 victime a avut loc, marți dimineață, pe autostrada A1 în zona localității Săliște. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

UPDATE 2

Accidentul a avut loc între două microbuze de transport persoane ce se deplasau pe sensul Deva-Sibiu.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, șoferul unui ansamblu rutier format dintr-un microbuz care tracta o remorcă, un cetățean străin în vârstă de 39 de ani, nu a păstrat distanța de siguranță în mers și a intrat în coliziune cu un alt ansamblu rutier, format dintr-un microbuz care tracta o remorcă, condus în fața sa de un alt cetățean străin, în vârstă de 47 de ani. Ambele microbuze sunt destinate transportului de persoane, se deplasau pe sensul Deva–Sibiu, fiecare având pe remorca tractată câte un autovehicul. În primul microbuz se aflau 8 pasageri, iar cel de-al doilea transporta 2 pasageri”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma coliziunii, 4 persoane (o femeie de 28 de ani, un bărbat de 30 de ani și 2 minori de 7 și 9 ani) pasageri în microbuzul condus de bărbatul de 39 de ani, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital conștienți.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul rutier este îngreunat.

UPDATE 1

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. ISU Sibiu a transportat la spital 4 victime.

„În urma examinării medicale, patru persoane vor fi transportate la spital:

•⁠ un minor în vârstă de 7 ani care a suferit un traumatism cranian a fost preluat de un echipaj SMURD;

•⁠ ⁠⁠o fetiță în vârstă de 9 ani care a suferit un traumatism cranian a fost preluată de un echipaj SMURD cu medic;

•⁠ ⁠un bărbat în vârstă de 30 care a suferit un traumatism cranian și un traumatism la picior a fost preluat de un echipaj SMURD;

•⁠ ⁠o femeie în vârstă de 28 de ani cu un traumatism cranian a fost preluată de un echipaj SMURD”, informează ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii sibieni transmit că „traficul rutier este restricționat pe banda 2 de pe A1, la km 266, în afara localității Săliște, pe sensul de mers Deva – Sibiu, din cauza unui eveniment rutier în care sunt implicate 2 ansambluri rutiere, fiecare format dintr-un autovehicul care tractează o remorcă încărcată cu un alt autovehicul”.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, având în vedere numărul mare de persoane implicate în eveniment.

„Plan Roșu a fost activat în județul Sibiu ca urmare a unui accident rutier produs pe A 1 în zona localității Săliște, în care sunt implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz și un autoturism care tracta o platforma care transporta un autoturism”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

La fața locului sunt mobilizate următoarele forțe: ⁠trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal și victime multiple și ⁠o autospecială de descarcerare.

Din primele informații, toate cele 12 persoane dintre care 4 minori implicate în accident sunt autoevacuate, conștiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.