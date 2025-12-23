accident pe șoseaua alba iulia: trafic îngreunat în zona centrală a sibiului

Traficul este îngreunat, marți după-amiază, din cauza producerii unui accident rutier în apropiere de zona centrală a Sibiului.

Evenimentul rutier s-a produs marți pe Șoseaua Alba Iulia, pe direcția Centru – Aeroport.

Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Nu au fost semnalate victime.

Din cauza accidentului însă, traficul rutier este îngreunat în zona centrală a Sibiului.