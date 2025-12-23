accidentul de marți dimineață de pe autostrada sibiu - sebeș: de unde sunt victimele și în ce stare sunt

Patru persoane au ajuns la spital, marți dimineață, în urma unei coliziuni între două microbuze pe autostrada A1, în zona localității Săliște. Medicii vin cu detalii despre starea acestora.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de marți, pe autostrada A1, pe sensul de mers Deva – Sibiu, în apropiere de localitatea Săliște. Două microbuze de transport persoane au fost implicate în evenimentul rutier.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, șoferul unui ansamblu rutier format dintr-un microbuz care tracta o remorcă, un cetățean străin în vârstă de 39 de ani, nu a păstrat distanța de siguranță în mers și a intrat în coliziune cu un alt ansamblu rutier, format dintr-un microbuz care tracta o remorcă, condus în fața sa de un alt cetățean străin, în vârstă de 47 de ani”, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.

Șoferul de 39 de ani, care nu a păstrat distanța, este din Bulgaria, la fel și cei 8 pasageri. Șoferul de 47 de ani, dar și cei doi pasageri aflați în interior, sunt din Republica Moldova.

Cum se simt victimele

În urma coliziunii, 4 persoane, respectiv o femeie de 28 de ani, un bărbat de 30 de ani și 2 minori de 7 și 9 ani, pasageri în microbuzul condus de bărbatul de 39 de ani, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital conștienți.

Din fericire, medicii vin cu vești bune. Cei doi adulți duși la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean au fost consultați, după care au fost lăsați să plece acasă, neavând răni grave. De asemena, cei doi copii duși la CPU Luther nu au necesitat internare. „Pacienții s-au prezentat cu contuzii la nivel facial și la nivelul membrelor. Aceștia au fost evaluați în serviciul CPU și s-au externat cu recomandări”, a precizat medicul Ioana Mătăcuță, purtător de cuvânt al Spitalului de Pediatrie Sibiu.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.