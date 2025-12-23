agitație lângă liceul energetic din sibiu: „s-au auzit 3 explozii, m-am speriat foarte tare”

Mai multe echipaje de poliție și de la SRI – Brigada Antitero se află, marți dimineața, pe strada Electricienilor din municipiul Sibiu, în zona Liceului Energetic.

A fost forfotă mare, marți dimineața, în apropiere de Liceul Energetic din Sibiu. Mai multe echipaje de intervenție, ale poliției și de la Brigada Antitero, s-au deplasat pe strada Electricienilor.

Locuitorii din zonă s-au alarmat, temându-se că a avut loc o tragedie

„M-am speriat foarte tare. Am auzit dintr-o dată o mulțime de sirene, iar când m-am uitat pe geam, am văzut multe mașini de poliție care mergeau pe strada Electricienilor. La scurt timp, s-au oprit lângă Energetic. M-am uitat spre blocurile din jur, să nu fi luat ceva foc. Am auzit și trei explozii, ca niște petarde asurzitoare. Apoi am văzut și Brigada Antitero. Nu știam ce se întâmplă, mă gândeam să nu fie vreun caz tragic la liceu, ca-n America. Lumea este rea”, a declarat o vârstnică speriată de intervenția în forță de marți dimineața.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, sibienii nu au motiv de îngrijorare, deoarece este vorba despre un exercițiu desfășurat de Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS) prin care forțele de intervenție se antrenează pentru eventuale pericole.