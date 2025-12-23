alertă la hilton în sibiu: a căzut tavanul de la piscina interioară - oameni prinși sub dărâmături / video

Zeci de echipaje de poliție, pompieri și medici se află marți la hotelul Hilton din Sibiu, acolo unde s-a desprins tavanul și a căzut în piscina interioară. Este posibil să existe oameni prinși sub dărâmături.
„În aceste momente 8 persoane (5 adulți și 3 minori) au fost extrase din piscina de către salvatori sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului”, informează ISU Sibiu.
La fața locului se va deplasa și un echipaj de scafandri.
Se continuă misiunea de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături în piscină. (DETALII AICI)
Și SAJ Sibiu a trimis la fața locului 4 echipaje, 3 de tip B și una de tip C cu medic. „Nu se știe exact numărul victimelor”, anunță SAJ Sibiu.
„ISU Sibiu intervine de urgență în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior”, informează reprezentanții ISU Sibiu.
Potrivit primelor informații, este vorba despre hotelul Hilton.
La fața locului acționează următoarele forțe:
• 2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic;
• 4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic;
• o autospecială de transport personal și victime multiple;
• o autospecială de descarcerare;
• 3 autospeciale de stingere
• 2 autospeciale de primă intervenție și comanda.
Tavanul situat la piscină s-a desprins și a căzut. Nu se cunoaște în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături.
A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.
