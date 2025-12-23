”Sibienii au dreptul să știe!”- Alexandru Rafila, a formulat un drept la replică la afirmațiile doamnei Ruxandra Cibu Diaconu, senator USR, legat de viitorul spital județean al Sibiului (ARTICOLUL – AICI)
Ultima oră
- Alexandru Rafila – drept la replică la afirmațiile doamnei Ruxandra Cibu Diaconu, senator USR 2 minute ago
- Sibian arestat la Napoli: era dat în urmărire internațională de aproape 4 ani 8 minute ago
- Doi bărbați din Sibiu, cercetați penal după ce au comandat online petarde și artificii 11 minute ago
- Tânăr din Șura Mare, depistat în trafic la volan cu permisul suspendat 13 minute ago
- Șase persoane duse la spital de la hotelul Hilton: pompierii continuă căutările sub dărâmături / video foto 18 minute ago