alexandru rafila – drept la replică la afirmațiile doamnei ruxandra cibu diaconu, senator usr

”Sibienii au dreptul să știe!”- Alexandru Rafila, a formulat un drept la replică la afirmațiile doamnei Ruxandra Cibu Diaconu, senator USR, legat de viitorul spital județean al Sibiului (ARTICOLUL – AICI)

video
play-rounded-fill

Ultima oră