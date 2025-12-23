apare un mall nou în sibiu: pe șoseaua alba iulia vizavi de metro

Sibiul va avea încă un mall. Noul centru comercial se va construi în cartierul Turnișor, pe Șoseaua Alba Iulia, vizavi de Metro. Proprietarul viitorului parc de retail este Pritax Invest SRL, firmă deținută de omul de afaceri sibian Dumitru Ghișe.

Sibienii sunt invitați să își spună părerea, în perioada 23 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, despre intenția firmei SC Pritax Invest SRL de a construi un parc de retail pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal. Ele pot fi transmise fizic la adresa Samuel Brukenthal nr. 2 sau prin email la adresa pms@sibiu.ro. (DETALII AICI)

Captură Google Maps

De ce în Turnișor

Societatea Pritax Invest SRL dorește să schimbe destinația unui teren în suprafață totală de 20.862,15 mp, de pe Șoseaua Alba Iulia, nr. 120, din „Activități economice cu caracter terțiar”, „locuințe cu regim mediu de înălțime”, „Restructurarea zonelor cu caracter industrial – Locuințe cu regim mediu de înălțime” și „Parcelar riveran bulevardelor, destinat restructurării” în „Activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu regim de construire deschis” pentru a putea construi acolo un spațiu comercial.

Firma deținută de omul de afaceri Dumitru Ghișe susține, în memoriul de prezentare, că terenul pe care se va construi viitorul mall are o așezare favorabilă deoarece se află pe o arteră importantă de circulație, conectată favorabil cu centrul Sibiului, iar zona se află într-o continuă dezvoltare. De asemenea, se arată faptul că se va putea ajunge ușor la noul centru comercial atât cu mașina, cât și cu transportul public în comun. „Dacă în partea estică predomină locuințele individuale de mici dimensiuni, partea vestică analizată reprezintă o zonă dedicată activităților comerciale desfășurate în unități de dimensiuni mari de tip big box, ce se întrepătrunde cu zona industrială”, se arată în fișa proiectului.

Zona are însă și anumite disfuncționalități, prezentate în memoriul proiectului, respectiv: densitatea scăzută a populației, lipsa spațiilor verzi amenajate, aspectul neomogen al zonei, cât și lipsa unui centru de interes situat de-a lungul șoselei Alba Iulia. „Soluția propusă va deservi drept catalizator pentru revitalizarea zonei studiate, conectând fluxurile comerciale și oferind spații noi pentru activități economice”.

Captură Google Maps

Mall lângă un hotel

Terenul de pe șoseaua Alba Iulia este împărțit în două parcele. Pe prima se regăsește hotelul Mercure, care va fi păstrat, iar pe cea de-a doua, în suprafață de 14.618,35 mp se va regăsi mall-ul.

Centrul comercial va fi compus dintr-o galerie comercială, realizată pe o suprafață de 4.915,15 mp și dintr-un restaurant (zonă de alimentație publică) în suprafață de 400 mp.

Sunt propuse a se realiza 188 locuri de parcare, dintre care 123 pentru centrul comercial, 10 pentru restaurant și 55 pentru hotelul existent.

Totodată, se vor amenaja spații verzi în suprafață de minim 20% din suprafața totală a terenului. Arborii înalți vor fi plantați la minim 2 metri față de limitele de proprietate, iar printre speciile propuse se regăsesc tei, mesteacăn și salcâm – plante care să nu producă alergeni inhalatori.