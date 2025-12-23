avans la autostrada a13 sibiu - făgăraș . s-a adjudecat supervizarea lotului 2

Compania Tecnic Consulting Engineering România S.R.L., parte a grupului RCI Holding, a câștigat contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș, sectorul cuprins între Avrig/Mârșa și Arpașu de Jos. Anunțul a fost făcut de companie printr-un comunicat oficial.

Lotul 2 are o lungime de aproximativ 20 de kilometri și include nu mai puțin de 25 de poduri și viaducte. Printre cele mai importante structuri se numără podul peste râul Avrig și DJ 105F, cu o lungime de 420 de metri, precum și viaductul peste Valea Dincota, de 403 metri.

Potrivit Economedia, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat cu Tecnic Consulting Engineering și contractul de supervizare pentru lucrările de pe Lotul 4 al autostrăzii, Sâmbăta de Sus – Făgăraș (17 km). Contractul a fost parafat marți, 8 aprilie 2025.

„Suntem încântați să ne continuăm implicarea pe Autostrada A13, după ce deja supervizăm Lotul 4 (Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B), cu o lungime de 17,61 km), și să aducem expertiza noastră în lucrările complexe de infrastructură rutieră din zona montană a Transilvaniei. Această nouă atribuire de contract confirmă încrederea partenerilor noștri și întărește poziția Tecnic ca lider pe piața locală de inginerie și consultanță”, a declarat Nadia Popescu, Director General Tecnic Consulting Engineering România.

Autostrada Sibiu-Făgăraș reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră din România, cu o valoare totală de aproape 7 miliarde de lei. Traseul este împărțit în patru loturi, iar contractele de proiectare și execuție au fost atribuite companiei turcești Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret AS, valoarea cumulată a acestora fiind de aproximativ 1,55 miliarde de lei, fără TVA.

Proiectul face parte din rețeaua europeană TEN-T și este inclus în inter-coridorul strategic Moldova – Transilvania, având ca obiectiv îmbunătățirea conectivității rutiere dintre regiunile istorice ale României.

Autostrada Sibiu – Făgăraș

Stadiu: în execuție

în execuție Lungime totală: 68,04 km

68,04 km Termen estimat de deschidere: 2027

Detalii pe loturi

Lot 1: Boița (A1) – Avrig/Mârșa (DJ105G) Lungime: 14,25 km Contract semnat: noiembrie 2023 Valoare: 1,90 miliarde lei (fără TVA)

Boița (A1) – Avrig/Mârșa (DJ105G) Lot 2: Avrig/Mârșa – Arpașu de Jos Lungime: 19,92 km Contract semnat: noiembrie 2023 Valoare: 1,54 miliarde lei (fără TVA)

Avrig/Mârșa – Arpașu de Jos Lot 3: Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus Lungime: 17,61 km Contract semnat: august 2023 Valoare: 1,77 miliarde lei (fără TVA)

Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus Lot 4: Sâmbăta de Sus – Făgăraș Lungime: 16,26 km Contract semnat: septembrie 2023 Valoare: 1,19 miliarde lei (fără TVA)

Sâmbăta de Sus – Făgăraș

Pentru toate cele patru loturi, durata contractelor este de 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, termenul de finalizare fiind estimat pentru anul 2027.