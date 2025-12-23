bărbat lovit mortal de tren între ocna sibiului și mândra

Tragedie între localitățile sibiene Ocna Sibiului și Mândra. Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani și-a pierdut viața într-un cumplit accident.
Incidentul s-a petrecut în seara zilei de marți, 23 decembrie, după ce acesta a fost lovit de un tren. La fața locului au intervenit de urgență două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.
Din păcate, victimei i-au fost constatate leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul. Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.
Ultima oră
