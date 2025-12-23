cartierele sibiului, conectate prin piste de biciclete pe malurile cibinului: primăria scoate la licitație încă două tronsoane

Municipalitatea a scos la licitație caietul de sarcini pentru execuția pistei de biciclete de pe malurile Cibinului, de pe tronsoanele II și III. Valoarea contractului se ridică la 39,3 milioane lei fără TVA.

Primăria Sibiu constată că municipiul se confruntă în continuare cu problema traficului rutier ridicat, cauzată de dezvoltarea urbană rapidă, creșterea parcului auto și o infrastructură încă insuficient adaptată mobilității sustenabile, chiar dacă s-au înregistrat progrese în acest sens datorită investițiilor din ultimii ani în mobilitate alternativă și transport public. De aceea, vrea să prelungească pista de biciclete de pe malul Cibinului.

Sibienii vor mai multe piste pentru biciclete

Una dintre cele mai mari probleme identificate în Sibiu când vine vorba de mobilitate este reprezentată de traficul auto ridicat. De aceea, primăria își propune să continue realizarea de piste de biciclete pe malurile râului Cibin.

„Conform analizelor efectuate în cadrul PMUD, principală problemă identificată la nivelul municipiului Sibiu în ceea ce privește mobilitatea populației este reprezentantă în continuare de problemele generate de traficul auto ridicat (32%), urmată de lipsa locurilor de parcare (14%). Următoarele trei probleme importante sunt ineficiența transportului în comun, lipsa alternativelor de transport (12%) și calitatea necorespunzătoare a trotuarelor și aleilor (9%). Lipsa unui sistem de transport public alternativ, atractiv și acoperitor, a pistelor pentru bicicliști și a infrastructurii pietonale moderne determină locuitorii orașului să folosească foarte intens autoturismele personale pentru deplasările efectuate. Astfel, infrastructura rutieră este aglomerată și nu corespunde cererii tot mai mari de deplasări motorizate, în special în timpul orelor de vârf. Orașul Sibiu se încadrează însă în categoria orașelor favorabile pentru deplasări nemotorizate datorită dimensiunii sale care permite traversarea orașului de la est la vest în mai puțin de 35 minute cu bicicleta. Una din dificultăți în ceea ce privește deplasările nemotorizate este dată de prezența obstacolelor naturale sau antropice, cum ar fi râul Cibin care traversează orașul de la sud-vest la nord-est, cu efecte negative asupra timpilor și modurilor de deplasare și care izolează unele cartiere ale orașului, precum Turnișor și Gușterița”, este descris în caietul de sarcini.

În urma unui chestionar realizat de Primărie, bicicliștii au semnalat ca probleme: nesiguranța în trafic, lipsa unor spații de închiriere biciclete, prezența unor obstacole pe piste și lipsa pistelor pe traseul lor. Mulți dintre sibieni folosesc bicicleta pentru a ajunge la muncă, dar și în scop de agrement și pentru efectuarea cumpărăturilor, majoritatea declarând că într-un mediu ideal ar prefera să folosească bicicleta în detrimentul autoturismului personal.

Pistă de 3 kilometri: se conectează 6 cartiere

Primăria a scos la licitație caietul de sarcini pentru continuarea pistei de biciclete de pe malul Cibinului. Este vorba despre două tronsoane distincte, în lungime totală de 3,153 kilometri. Printre obiectele principale ale proiectului se numără „realizarea unei piste pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin, pe un traseu alcătuit din două tronsoane distincte, interconectând cartierele Turnișor, Gușterița, Reșița, Terezian, Ștrand și Centrul istoric”, se arată în caietul de sarcini.

Tronsonul II este cuprins între zona podului de pe strada Rozmarinului – strada Maramureșului / Calea ferată / Șoseaua Alba Iulia, de unde se va face conexiunea cu pista existentă. Pe acest tronson vor fi realizate două pasarele ciclopietonale.

Tot pe acest tronson se va realiza și un turn de belvedere. „Reprezintă un element central important al proiectului de revitalizare a malurilor râului Cibin, oferind o atracție iconică și un punct de referință vizibil din diverse părți ale zonei. Acesta ar putea îmbogăți experiența vizitatorilor printr-o perspectivă panoramică asupra peisajului natural și urban, devenind un simbol al deconectării comunității cu natura”, se arată în memoriul tehnic.

Tronsonul III este cuprins între Șoseaua de Centură a Sibiului (de unde se va face conexiunea cu pista de biciclete existentă) – strada Podului. Pe acest tronson se va realiza o pasarelă ciclopietonală.

De asemenea, pe ambele tronsoane se vor amenaja zone verzi și spații de recreere pentru a contribui la regenerarea urbană și la creșterea atractivității. Pontoanele din lemn vor putea găzdui evenimente locale, fiind ideale și pentru practicarea de yoga sau pentru pescuit.

„De-a lungul fiecărui tronson, vizitatorul va întâlni zone de relaxare sub forma unor buzunare proiectate la nivel de deck, fiecare având un design distinct. Aceste spații se vor remarca prin variații ale mobilierului urban, texturi, paletă cromatică și tipologiile de material vegetal utilizate, pentru a aduce diversitate și a stimula curiozitatea, încurajând astfel parcurgerea întregului traseu amenajat”, se arată în memoriul tehnic.

Lucrările ar urma să fie executate în 18 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, iar recepția va dura 2 luni. Lucrările vor avea o garanție de cel puțin 60 de luni. Valoarea contractului se ridică la 39.349.109 lei fără TVA. Ofertele pot fi depuse până în 09.02.2026.