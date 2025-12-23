controale ample pe dn1 în sibiu: zeci de șoferi sancționați în doar 4 ore / foto

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat, în cursul zilei de astăzi, 23 decembrie, o acțiune amplă de control pe Drumul Național 1, care s-a întins pe durata a patru ore.

Activitatea a fost coordonată de Serviciul Rutier Sibiu și s-a derulat în sistem integrat de tip „RELEU”, în colaborare cu polițiști din județele limitrofe.

În doar 4 ore, au fost aplicate 65 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 39 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză, iar 3 pentru neportul centurii de siguranță. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 4 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare, până la remedierea deficiențelor constatate.

De asemenea, au fost efectuate peste 50 de testări pentru depistarea consumului de alcool.

Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să circule cu prudență și să respecte regulile de circulație, în special regimul legal de viteză, pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere grave.