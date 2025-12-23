crăciun cu zăpadă și viscol în toată românia: meteorologii anunță ger și polei

Meteorologii au emis marți o avertizare meteo pentru perioada Crăciunului, care aduce ninsori, viscol, polei și răcire semnificativă în județul Sibiu și în restul României.

Începând de marți, ora 18:00, vor apărea precipitații în majoritatea regiunilor țării, iar la munte și în Moldova vor predomina ninsorile.

Potrivit Mediafax, în regiunile sudice, precipitațiile vor fi mixte, iar în Oltenia, Muntenia și nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie), va ninge. Cantitățile de apă vor fi de 5–15 l/mp, iar local în Oltenia și vestul Carpaților Meridionali pot depăși 25–30 l/mp, cu un strat de zăpadă consistent între 15 și 25 cm. În anumite zone se va depune și polei.

Pe parcursul zilei de joi, 25 decembrie, aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării. Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri și până în seara zilei de joi, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu rafale de 45–55 km/h, viscolind local ninsoarea. Izolat, intensificări ale vântului vor fi resimțite și în celelalte regiuni.

Vremea se va răci semnificativ joi, iar maximele din sud și est se vor încadra între -5 și 2 grade. Noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei, se va instala ger, cu minime între -12 și -10 grade.

Avertizarea meteorologică este valabilă până vineri, 26 decembrie, ora 10:00. În Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului este cod galben pentru intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă și polei, valabil până în ziua de Crăciun, ora 20:00.

În aceste zone, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, viscolind ninsoarea și reducând temporar vizibilitatea sub 100 m. În Oltenia, ninsorile viscolite vor continua până în seara zilei de joi. În vestul Carpaților Meridionali și Oltenia stratul de zăpadă va fi de 10–20 cm, izolat depășind 25 cm, iar pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Locuitorii din județul Sibiu și restul țării sunt sfătuiți să circule cu prudență și să evite deplasările în zonele afectate de ninsori și viscol.

FOTO ARHIVĂ