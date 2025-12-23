csu sibiu făcută ko la tg. mureș. ”vulturii” eliminați din cupa româniei

CSU Sibiu a dezamăgit în returul optimilor Cupei României, cedând la Tg. Mureș, 85-105 cu CSM, după un prim sfert catastrofal.

CSU câștigase manșa tur a optimilor Cupei, la Sibiu, 97-96 cu CSM Tg Mureș, rezultat care îi conferea șanse reduse de calificare. Echipa lui Dan Fleșeriu venea însă după evoluția bună din jocul de campionat cu Vâlcea, care îi dădea moral.

Sibienii au început însă foarte slab meciul și mureșenii s-au desprins rapid la 12-2, dar Dan Fleșeriu a luat primul time-out. Scorul a luat proporții nebănuite, s-a făcut 26-4 și calificarea la Final 8 se înclinase deja spre echipa gazdă. Abia pe final de sfert, sibienii reușesc prima aruncare de trei puncte. A fost 37-13 după primele 10 minute de joc.

Americanul Diggs continuă să scuture plasa coșului sibian și în sfertul al doilea, dar ”vulturii” reușesc să echilibreze jocul. Defensiva Sibiului rămâne însă la fel de visătoare. CSM Tg. Mureș și-a adjudecat și al doilea sfert cu 28-23 și conducea la pauza mare cu 65-36.

CSU a început sfertul al treilea cu un parțial de 10-2 și a redus din ecart la 21 de puncte, dar mureșenii au stopat revirimentul oaspeților. Sibienii au câștigat acest sfert cu 24-19, iar tabela indica 84-60.

În ultimul sfert, Dan Fleșeriu a dat ocazia și câtorva jucători de rezervă să intre pe parchet. Sibienii nu au dus schemele la capăt, având un joc mai mult la întîmplare, care au dus la ratări exasperante. S-a terminat 105-85 pentru CSM Tg. Mureș, care s-a calificat fără emoții în Final Eigh-ul Cupei. ”Scor final 105-85. Fără drept de replică!” a fost și postrarea mai mult decât elocventă de pe pagina oficială a clubului.

Principalii marcatori ai lui CSU au fost Smith (22), Randolph Jr. (18) și Stone (16).

În ultimul meci oficial din acest an, CSU va juca pe 29 decembrie, în deplasare, cu Voluntari.