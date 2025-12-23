cum se simt cei 7 oameni peste care s-a prăbușit tavanul la hilton: medicii sunt optimiști

Cele șase persoane transportate la spital după ce s-a prăbușit tavanul peste ele la piscina hotelului Hilton din Sibiu nu sunt în stare gravă. Medicii sunt optimiști în ceea ce privește starea lor de sănătate.

Șapte victime au fost extrase de sub dărâmături la hotelul Hilton din Sibiu, după ce tavanul din rigips s-a prăbușit peste ele la piscină. Șase dintre ele au fost duse de urgență la spital pentru efectuarea investigațiilor medicale și aplicarea tratamentului corespunzător.

„În urma evenimentului au rezultat 7 victime, dintre care două victime cod verde, adică urgențe minore, fără leziune majore, una refuzând transportul la spital și despre o victimă adultă cu o contuzie la nivelul antebrațului, și cinci victime cod galben, dintre care 3 copii și 2 adulți. La spital au fost transportate 6 victime. Victimele au fost transportate la CPU Luther și la UPU Sibiu, urmând să fie supuse investigațiilor. La preluare, toate victimele erau conștiente și stabile”, a precizat Bogdan Csilag, medic șef UPU Sibiu.

Potrivit medicului, persoanele rănite prezentau în principal traumatisme cranio-cerebrale minore, contuzii de coloană cerebrală și contuzii la nivelul membrelor.

Vă reamintim că poliția a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă în urma celor întâmplate la Hilton.