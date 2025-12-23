doi bărbați din sibiu, cercetați penal după ce au comandat online petarde și artificii

În cursul zilei de ieri, 22 decembrie, în cadrul unor acțiuni specifice, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase s-au deplasat la domiciliul a doi bărbați, în vârstă de 43 și 47 de ani, din județul Sibiu.

Aceștia ar fi comandat online și deținut articole pirotehnice din categoriile P1 și T1, interzise conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Întreaga cantitate, respectiv 340 de bucăți din categoria T1 și 306 bucăți din categoria P1, a fost indisponibilizată, iar cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru deținerea fără drept de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

Poliția reamintește că articolele pirotehnice, deși reprezintă o sursă de divertisment în timpul sărbătorilor, implică riscuri serioase, mai ales pentru copii și adolescenți, care pot necesita îngrijiri medicale în caz de accidente. Părinții sunt sfătuiți să supravegheze atent minorii și să respecte regulile de utilizare, conform noilor modificări legislative privind articolele pirotehnice.