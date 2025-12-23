fostul ministru al sănătății, acuzat că a sabotat proiectul noului spital al sibiului: ”rafila a făcut tot ce a putut ca să-l scoată din pnrr”/ video

Proiectul noului Spital Județean Sibiu revine în prim-plan, după declarații dure făcute de senatoarea USR Ruxandra Cibu, invitată la emisiunea Ora de Politică. Aceasta îl acuză direct pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, că ar fi blocat intenționat finanțarea prin PNRR și vorbește despre jocuri politice care ar fi lăsat Sibiul fără una dintre cele mai importante investiții din ultimele decenii.

Senatoarea USR Sibiu, Ruxandra Cibu, a fost invitata emisiunii „Ora de Politică”, unde a vorbit deschis despre blocajele din jurul proiectului noului Spital Județean Sibiu, lipsa de interes de la nivel guvernamental și posibile soluții alternative de finanțare.

Lipsa unei decizii clare privind finanțarea

Ruxandra Cibu a subliniat că situația proiectului Spitalului Județean nu ține exclusiv de decizia parlamentarilor, iar în prezent nu există certitudini privind o sursă de finanțare sigură.

„Am întrebat la minister, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Am avut o discuție scurtă cu Dragoș Pîslaru (n.r. – Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene) la un eveniment și răspunsul a fost că se încearcă identificarea altor variante de finanțare pentru spitalele care nu au reușit să acceseze fonduri din PNRR. Dar, evident, nu avem încă nicio certitudine”, a declarat senatoarea USR.

Acuzații dure la adresa fostului ministru al Sănătății

Senatoarea sibiană a fost tranșantă în evaluarea sa politică privind eșecul includerii proiectului în PNRR, indicând lipsa de voință politică drept cauza principală.

„Certitudinea mea este că nu s-a vrut acest spital la Sibiu și că domnul Rafila a făcut tot ce a putut ca să scoată Spitalul Județean din PNRR. Din păcate, o parte dintre politicieni nu înțeleg că suntem aici pentru comunitate și că un nou spital județean este, fără discuție, un proiect de care avem nevoie”, a spus Ruxandra Cibu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Schimburi tensionate în Comisia pentru Sănătate

Ruxandra Cibu a amintit și de perioada în care a activat în Comisia pentru Sănătate din Parlament, unde a avut mai multe confruntări directe cu fostul ministru Alexandru Rafila.

„Am avut câteva schimburi de replici cu domnul Rafila și mi-a fost clar că există o lipsă totală de interes. Mă bucură faptul că între timp nu mai este ministru”, a afirmat senatoarea.

În opinia sa, proiectul spitalului a fost sacrificat din motive politice, pentru ca meritele să nu fie asumate de alți actori.

„Politicienii își folosesc pârghiile de la guvernare pentru lucruri mai puțin în regulă, doar ca să nu cumva să își asume altcineva un proiect bun pentru comunitate”, a mai spus Cibu.

Citește și- Prim-ministrul Marcel Ciolacu, clarificări despre controversatul proiect al spitalului județean. „Sibiul va avea un spital nou” (video)

Soluția etapizării și construcția modulară

Cu toate acestea, senatoarea USR consideră că proiectul nu este pierdut definitiv și propune o regândire a acestuia, adaptată realităților financiare.

„Există varianta să începi modular, să regândești conceptul și proiectul, fie la o dimensiune mai mică, fie etapizat. Astfel nu pierzi total oportunitatea de a avea un nou spital județean, ci îl faci pe bucăți și identifici surse de finanțare pentru fiecare etapă”, a explicat ea.