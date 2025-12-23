înșelăciune cu autoturisme la sibiu: țeapă de peste 100.000 de lei și escroc arestat

Un sibian în vârstă de 43 de ani a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, fiind cercetat pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals informatic.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 20-23 iunie a.c., o femeie din Sibiu ar fi efectuat două plăți prin transfer bancar pentru achiziționarea a cinci autoturisme, de la o societate comercială reprezentată de bărbatul de 43 de ani. Acesta ar fi susținut în mod fals că ar fi câștigat autoturismele respective în urma unei licitații.

După încasarea banilor, autoturismele nu au mai fost livrate, iar persoana vătămată a fost prejudiciată cu o sumă ce depășește 100.000 de lei.

În urma probatoriului administrat, la data de 22 decembrie a.c., polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând ca cercetările să fie continuate sub coordonarea procurorilor.