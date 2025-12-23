ministrul educației demisionează înainte de elaborarea bugetului pe 2026

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a depus oficial demisia din funcție, la un an de la preluarea mandatului, anunțând că plecarea sa este definitivă și motivată de dorința de a reveni la activitatea profesională.

Într-un mesaj adresat comunității educației și cercetării din România, David a explicat că a acceptat mandatul de ministru, nefiind politician de carieră, pentru a sprijini sistemul într-un moment dificil. Mandatele sale au acoperit perioade de criză politică și fiscal-bugetară, iar deciziile luate și reformele inițiate, în special cele din Raportul QX, au fost gândite să continue și după plecarea sa.

Potrivit Mediafax, astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră.

“A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui țării Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună.

David a precizat că decizia de retragere nu are legătură cu motivații politice sau personale: „Nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de ministru pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză.”. a declarat fostul ministru Daniel David

Potrivit Mediafax, pe parcursul mandatului său, ministrul a condus „corabia” educației și cercetării printr-un an extrem de dificil, cu crize politice și fiscale majore, dar a reușit să stabilizeze sistemul, să protejeze salariile și bursele și să pună bazele unor reforme structurale. Daniel David a subliniat că educația și cercetarea rămân piloni fundamentali pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, iar inițiativele sale se vor reflecta și în continuare prin instituțiile responsabile.

Ministrul și-a exprimat recunoștința față de echipa din minister, colegii din mediul universitar și familia sa pentru sprijinul acordat pe durata mandatului.

Conform surselor, Marilen Pirtea, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara, este luat în calcul pentru a-i prelua mandatul.

Daniel David a fost ministrul Educației și Cercetării din 23 decembrie 2024, activând în două guverne, și provine din mediul universitar, fiind profesor de psihologie și fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.