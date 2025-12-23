minune de crăciun pentru fosta educatoare din sibiu: un gest neașteptat i-a redat speranța ca să poată merge din nou

În prag de sărbători, viața Irinei Dinu Henriette, o sibiancă de 59 de ani care a înfruntat boli și suferințe cumplite, a primit un dar neașteptat: oameni cu inimă mare i-au redat speranța.

După ce a trecut prin 12 operații, a supraviețuit cancerului cu metastaze, și-a pierdut sânul stâng și a fost la un pas de moarte din cauza inimii, Irene se confrunta cu o nouă dramă: gonartroza de gradul IV, care îi distruge genunchiul și îi împiedică mersul. La stat, operația de care avea nevoie urgent i-a fost amânată peste un an, iar costurile intervenției private erau imposibile pentru pensia ei de boală. (Detalii aici)

Femeia trăiește doar din pensia de boală și depinde zilnic de 25 de medicamente, fără de care sănătatea ei ar fi extrem de fragilă.

Minunea de Crăciun: un gest de necrezut

În prag de sărbători, solidaritatea românilor a făcut imposibilul posibil. Magia Crăciunului a venit sub forma unui om cu inimă uriașă.

„Am rămas ca la dentist. Nu mi-a venit să cred. S-au strâns 800 de euro, dar un singur domn foarte generos mi-a donat 1.900 de lei! Nu știu cum să îi mulțumesc. Dumnezeu să îi vadă iubirea și să îl recompenseze înmiit. Sâmbătă am primit suma. A fost un șoc, o adevărată minune!”, povestește Irene.

Femeia a încercat să îl caute, trimițându-i un mesaj pe Facebook, dar încă nu știe dacă mesajul a ajuns la el. Numele său este Mihai Ioan Taloș Soita, iar Irene îl onorează public pentru generozitatea sa, considerând gestul său un adevărat dar divin.

,,Oamenii buni există și se arată când ai cea mai mare nevoie”

Solidaritatea nu s-a oprit aici. Într-un alt gest neașteptat, în timp ce se deplasa cu greu pe străzi, Irene a primit 100 de lei de la un trecător care a văzut articolul despre situația ei: „A fost ca un înger, efectiv nu știu cum să mai mulțumesc. Oamenii buni există și se arată când ai cea mai mare nevoie”, povestește emoționată.

Pentru Irene, aceste gesturi nu înseamnă doar bani – înseamnă șansa de a merge din nou, de a rămâne independentă și de a trăi cu demnitate. În prag de sărbători, solidaritatea românilor a transformat durerea într-o adevărată minune de Crăciun.

Chemarea ei către copii

În ciuda suferinței, Irene își amintește cu drag de anii în care a lucrat cu copiii: „Mi-e atât de dor de grădiniță… Dacă unul dintre copii a ajuns doctor sau mă poate ajuta cu ceva, i-aș fi recunoscătoare din tot sufletul. Chemarea mea au fost întotdeauna copiii – ei mi-au luminat viața și mi-au dat sens”.

Cum poate fi ajutată Irene

Cei care doresc să o ajute pe Irene Dinu Henriette pot face donații direct în conturile bancare deschise pe numele acesteia. Orice sumă, oricât de mică, poate însemna un pas spre operația care îi poate reda șansa de a merge și de a trăi independent.

