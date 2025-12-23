pas concret pentru ajutorarea copiilor sibieni expuși drogurilor: la cisnădie se deschide ”primul club pentru tineri” / video

Senatoarea USR Ruxandra Cibu trage un semnal de alarmă: tot mai mulți copii și adolescenți din județul Sibiu ajung să consume droguri, iar sistemul de prevenție aproape că nu există. „Nu știm care sunt școlile cele mai afectate, ce vârstă au copiii sau ce probleme familiale îi fac vulnerabili. Fără aceste informații, prevenția reală este imposibilă”, avertizează Cibu.

Senatoarea USR Sibiu, Ruxandra Cibu, a fost invitata emisiunii Ora de Politică, unde a vorbit deschis despre lipsa politicilor de prevenție a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților din județul Sibiu, dar și despre soluțiile pe care le vede ca fiind urgente și necesare.

Lipsa prevenției, o vulnerabilitate majoră în județul Sibiu

Ruxandra Cibu a atras atenția asupra unei probleme grave care afectează întreg județul Sibiu: consumul de droguri în rândul copiilor și adolescenților. Potrivit acesteia, prevenția este aproape inexistentă la nivel instituțional.

„Avem o mare problemă în tot județul Sibiu, cu copiii care consumă droguri și devin dependenți, pe zona de prevenire. Încă nu facem foarte mult la nivel instituțional și nu facem pentru că nu știm, pentru că nu se face la nivel național”, a explicat senatoarea.

Aceasta a amintit și de desființarea Agenției Naționale Antidrog, instituție care, deși avea atribuții clare „mai mult pe hârtie”, a fost ulterior împărțită în două structuri, fără ca problema prevenției să fie rezolvată.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Date lipsă și blocaje instituționale

Unul dintre cele mai mari obstacole identificate de Ruxandra Cibu este lipsa datelor concrete privind consumul de droguri în rândul minorilor. Senatoarea a rememorat un eveniment organizat în 2023 la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, când a realizat amploarea problemei.

„Primul meu șoc a fost că noi nu avem date. Poliția spunea că nu are date de la ANAF, alții invocau GDPR-ul. Dar nouă nu ne trebuie nume și prenume. Trebuie să știm care sunt unitățile de învățământ predilecte, ce vârstă au copiii, ce situație familială au”, a subliniat aceasta.

Fără aceste informații, spune senatoarea, prevenția reală este imposibilă, iar intervențiile rămân haotice și ineficiente.

Primul club de tineret la Cisnădie

Inspirată de bune practici internaționale, Ruxandra Cibu a anunțat că lucrează la un proiect concret, împreună cu un ONG specializat, pentru deschiderea primului club de tineret în județul Sibiu.

„Sper ca la anul, foarte rapid, să deschidem primul club de tineri la Cisnădie, urmând ca apoi să reușim și la Sibiu”, a declarat aceasta.

Clubul ar urma să fie un spațiu sigur pentru adolescenți și tineri, unde aceștia să își poată petrece timpul liber în mod constructiv, gratuit și supravegheat.

Potrivit senatoarei USR, ideea centrală a cluburilor de tineret este oferirea unei alternative reale la tentațiile nocive.

„Un spațiu sigur în care să vină, să socializeze, să joace tenis de masă, biliard, să facă cursuri de educație financiară sau alte activități. Astfel, să nu fie tentați să meargă prin crâșme și baruri, unde să înceapă să consume alcool și droguri”, a explicat Cibu.

„Copiii trebuie să aibă acces la sportul de masă”

Ruxandra Cibu a amintit și de modelul Islandei, considerat un exemplu de succes în combaterea consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.

„Copiii trebuie să aibă acces la sportul de masă. Este o metodă patentată în Islanda. Copiii care fac sport nu au timp de altceva, își rezolvă nevoia de socializare și problemele specifice vârstei”, a spus aceasta.

Prin implementarea cluburilor de tineret și a accesului extins la sport, Islanda a reușit, în 10–15 ani, să reducă drastic consumul de substanțe în rândul adolescenților.