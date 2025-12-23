pensionara din sibiu, care ar fi fost țepuită cu o centrală, trăiește în continuare în frig. „nu am avut bani de transport”

Pensionara din Sibiu care susține că a fost înșelată după ce a cumpărat o centrală termică de pe internet locuiește în continuare în frig, neavând banii necesari pentru a o înlocui. Femeia trece prin momente dificile după ce, la finalul lunii noiembrie, a achiziționat o centrală second-hand care s-a dovedit a fi nefuncțională.

Din momentul în care a achiziționat o centrală termică second-hand, vârstnica nu a reușit să o pună în funcțiuyne și spune că în continuare nu are căldură. Aceasta afirmă că, la scurt timp după ce situația a devenit publică, mai multe persoane și-au oferit ajutorul, însă sprijinul promis nu s-a concretizat.

„S-a oferit un domn să îmi dea o centrală, dar trebuia să plătesc 600 de lei pentru transport și nu am banii necesari. Un profesor de religie din Sibiu a spus că poate să îmi aducă o centrală, însă în ultimele zile nu a mai dat niciun semn”, a declarat pensionara.

La începutul lunii decembrie, femeia susținea că a rămas atât fără căldură, cât și fără bani, după ce un bărbat i-ar fi instalat o centrală termică second-hand care nu funcționează corespunzător. Situația nu s-a schimbat nici până în prezent, iar pensionara continuă să trăiască în condiții dificile.

Reamintim că aceasta a depus o plângere la Protecția Consumatorului, unde a prezentat factura și toate detaliile tranzacției. Femeia speră ca autoritățile să o ajute să își recupereze suma plătită, în valoare de 1.300 de lei.

Citește și: Pensionară rămasă fără căldură după ce a cumpărat o centrală second-hand. Instalatorul vine cu explicații / video