peste 1.000 de sibieni lăsați fără gaz și în frig în plină iarnă: “e nedrept”

Peste 1.000 de sibieni au primit notificări că li se va sista alimentarea cu gaz, majoritatea locuind în zona Mihai Viteazu. Situația a stârnit nemulțumiri, pentru că mulți dintre locatari au achitat facturile restante și au montat detectoare de gaz, însă reconectarea depinde de verificările tehnice efectuate de operatori.

Peste 1.000 de sibieni au fost notificați că li se poate tăia gazul, dar nu toți au fost efectiv deconectați. În cazul unora, reconectarea depinde de verificările tehnice și de remedierea neconformităților.

Unii locatari așteaptă chiar de peste 10 zile ca procesul să fie finalizat. „Gazul mi s-a notificat că poate fi tăiat pentru neplată, dar aplicația portal nu funcționa când am vrut să plătesc. Am două apartamente și nu am putut plăti pentru ambele imediat. Am achitat ulterior pe site și am montat detectorul de gaz, dar încă nu s-a rezolvat nimic. Sunt peste o mie de persoane în această situație. Dacă era neglijență, ar fi fost în regulă, dar nu așa. În continuare nu avem gaz. Mama mea stă la prieteni și eu vin acasă în frig. Este nedrept că nu ni s-a dat drumul la gaz imediat, chiar dacă detectorul urma să fie montat în câteva zile”, a declarat o sibiancă afectată de situație.

De ce au fost trimise notificările

Problema nu ține doar de neplată. Multe fișe tehnice ale instalațiilor au fost considerate neconforme, fie din cauza unor improvizații anterioare, fie ca urmare a lucrărilor executate de alți operatori economici.

Potrivit Ordinului ANRE nr. 179/2015, care aprobă Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, toate instalațiile trebuie verificate periodic pentru a se asigura că sunt sigure și conforme. În cazul sibienilor notificați, operatorii au trimis avertismente deoarece unele fișe tehnice ale instalațiilor au fost considerate neconforme sau lipseau detectoarele de gaz obligatorii, conform procedurii. Astfel, notificările primite nu au fost acte arbitrare, ci respectă cadrul legal stabilit de ANRE, care prevede că alimentarea cu gaze poate fi suspendată temporar până la remedierea problemelor constatate.

„Oamenii au efectuat verificările prin operatori economici, dar unele fișe au fost respinse ca neconforme. În unele cazuri, centralele nu mai erau conforme, iar instalațiile aveau improvizații. Distribuția s-a autosesizat și a trimis notificări pentru remediere. Primele sistări au fost din motive tehnice, iar Ordinul 179 prevede că detectoarele de gaz trebuie montate atât în interior, cât și pe casa scării. Oamenii au fost informați că li se va tăia gazul, dar nu li s-a sistat imediat alimentarea fără avertisment”, explică Andrei, inginer instalații.

Confuzie între distribuție, furnizare și operatori

Situația este complicată de diferența dintre rolurile companiilor implicate: distribuția, furnizarea și operatorii care prestează servicii la fața locului. Mulți locatari cred că „le-a tăiat gazul Del Gaz”, însă orice intervenție presupune o sesizare oficială, stabilirea unei date și ore pentru verificare, iar alimentarea poate fi sistată doar dacă instalația nu este conformă.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că orice intervenție asupra unei conducte de gaz se face pe baza unei sesizări. Ei ne solicită revizii, noi stabilim data și ora pentru verificare, iar doar după confirmarea că toate standardele sunt respectate se poate repune alimentarea”, a adăugat Andrei.