poliția a deschis un dosar penal în urma prăbușirii tavanului piscinei de la hilton / video foto

Poliția a deschis un dosar penal în urma prăbușirii tavanului în piscină la hotelul Hilton din Sibiu. Șase persoane au ajuns la spital în urma incidentului. 

https://vimeo.com/1148951174/46b872d1b2?fl=ip&fe=ec

Un tavan de rigips s-a prăbușit, marți după-amiază, în piscina hotelului Hilton. Șapte persoane au fost scoase de sub dărâmături în cadrul unei misiuni de salvare contracronometru. Polițiști de investigații criminale, precum și echipaje de prim-ajutor, s-au aflat la fața locului, constatându-se că „o bucată din tavanul unei încăperi a căzut peste o piscină în care se aflau mai multe persoane”.

În urma incidentului, 6 persoane, 2 adulți de 42 și 45 de ani, precum și 4 minori cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din fericire, victimele sunt conștiente. (DETALII AICI)

Dosar penal la Hilton 

În urma celor întâmplate, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru a stabili cum anume s-a produs acest incident nefericit. 

„În cauză, polițiștii din cadrul Sectiei nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

