premierele lunii ianuarie pe scena digitală: teatru, muzică și dans din franța, sua și spania

Scena Digitală, platforma online a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, aduce în luna ianuarie trei spectacole din cadrul ediției 2025 a festivalului și menține oferta specială „1 + 1 gratuit” pentru biletele și abonamentele achiziționate online.

Premierele lunii ianuarie sunt:

„Între ziduri”, un spectacol de Alexis Michalik (care a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu), o producție Acmé Production, Franța

În timp ce furtuna amenință, Richard, un regizor care se reîntoarce la muncă, vine să țină primul său curs de teatru în închisoare. El speră la o participare numeroasă, ceea ce ar duce la mai multe cursuri – și la un salariu mai mare -, dar se prezintă doar doi deținuți: Kevin, un tânăr căruia nu-i pasă de nimic, și Ange, un mut de cincizeci și ceva de ani care este acolo doar pentru a-și însoți prietenul. Richard, ajutat de una dintre fostele sale actrițe – întâmplător fosta sa soție – și de un asistent social lipsit de experiență, decide să țină totuși cursul…

Alexis Michalik a devenit deja un clasic contemporan. Iar acest spectacol nu face decât să confirme unicitatea viziunii sale artistice.

„Spanish Flamenco Ballet”, de Iván Gómez, Flamenco fusion

O experiență teatrală unică și captivantă care combină pasiunea și talentul dansului spaniol și al flamenco-ului cu prospețimea și inovația jazzului. Această producție demonstrează evoluția acestor stiluri artistice în secolul XXI și deschide noi porți către creativitate și expresie în lumea dansului și a muzicii. O lucrare esențială pentru iubitorii de artă și cultură.

O explorare hipnotică a modului în care muzica și dansul străbat timpul, pentru a ne livra experiență fermecătoare.

„Glorie lui Dumnezeu”, cu Howard Gospel Choir of Howard University, Statele Unite ale Americii, regia Reginald Golden & Darrell Brown

Fondat la sfârșitul anilor 1960 în campusul Universității Howard, Howard Gospel Choir (HGC) este primul cor de acest fel din lume. HGC a deschis astfel un drum internațional, susținând concerte în peste 25 de țări. Sunetul unic și armonia vibrantă a corului îmbrățișează atât gospelul contemporan și tradițional, cât și imnurile bisericești, incantațiile afro-americane și aranjamentele corale clasice. Alătură-te membrilor HGC pentru un spectacol plin de energie, interactiv și emoționant, care aduce pace, restaurare, vindecare și inspirație. Este un spectacol potrivit pentru întreaga familie.

Un moment de plăcere pură asigurat de un grup muzical de o sensibilitate unică.

Bilete și abonamente 1+1 gratuit de Sărbători

Oferta pentru bilete și abonamente 1 + 1 gratis continuă până în 31 ianuarie 2026, iar pentru orice bilet sau abonament cumpărat pe Scena Digitală, publicul va primi unul gratuit.

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ cele 88 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.