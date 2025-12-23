prognoza meteo de revelion: vreme capricioasă cu ninsori și frig

Finalul lunii decembrie aduce o vreme apropiată de normalul climatologic, însă începutul anului 2026 va fi marcat de o răcire accentuată, cu temperaturi sub mediile multianuale și precipitații mai frecvente, în special sub formă de ninsoare la munte.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026. Estimările sunt realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și indică abaterile temperaturilor și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

Sfârșit de an fără variații majore de temperatură

Potrivit Mediafax, în săptămâna 22–29 decembrie 2025, valorile termice se vor situa, în general, în jurul mediilor specifice perioadei. Meteorologii anunță temperaturi ușor mai scăzute în regiunile extracarpatice, în timp ce în zonele intracarpatice sunt posibile valori puțin peste normal.

La capitolul precipitații, cantitățile vor fi peste medie în sud-vestul țării, sub normal în regiunile intracarpatice, iar în restul teritoriului se vor menține apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Ianuarie începe cu o răcire generalizată

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, ANM prognozează temperaturi medii mai coborâte decât normalul climatologic în toate regiunile. În schimb, precipitațiile vor avea valori apropiate de mediile multianuale la nivel național.

Răcirea va continua și în săptămâna 5–12 ianuarie 2026, când temperaturile vor rămâne ușor sub normal în toată țara. În această perioadă, cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în cea mai mare parte a teritoriului, crescând probabilitatea ninsorilor, mai ales în zonele montane.

Vreme rece, dar stabilă spre mijlocul lunii ianuarie

În intervalul 12–19 ianuarie 2026, temperaturile vor fi apropiate de normal în zonele montane și în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține ușor sub mediile multianuale. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice și apropiate de normal în celelalte zone.

Meteorologii atrag atenția că prognoza pe termen mediu nu poate surprinde fenomenele extreme de scurtă durată, precum episoadele de ger sever sau viscol. Acestea vor fi anunțate punctual, prin avertizări nowcasting.