programul băncilor de crăciun și anul nou: în ce zile sunt închise

În perioada sărbătorilor de iarnă 2025, clienții principalelor bănci din România trebuie să țină cont de modificările programului sucursalelor.

Majoritatea unităților bancare vor fi închise pe 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie.

BCR

Banca Comercială Română le oferă clienților acces la servicii bancare prin platforma digitală George, Contact Center și ATM-uri, chiar și atunci când unitățile fizice sunt închise.

Zile închise: 25-26 decembrie 2025, 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026.

Program redus: 24 decembrie – până la 15:00; 31 decembrie – până la 14:00.

Excepții: Unitățile din centrele comerciale vor putea funcționa conform programului magazinelor.

Unicredit

Zile închise: 25-26 decembrie, 1-2 ianuarie, 6-7 ianuarie.

Program redus: 24 și 31 decembrie – 09:00-13:30.

Clienții sunt sfătuiți să-și planifice tranzacțiile în funcție de aceste modificări.

Banca Transilvania

24 decembrie: 09:00-16:00

25 decembrie: închis

26 decembrie: unitățile din centre comerciale deschise între 10:00 și 18:00

ING Bank

25 decembrie: toate agențiile închise

Acces permanent prin aplicația mobilă ING și automatele de numerar, pentru retrageri și alte operațiuni.

Raiffeisen Bank

24 decembrie: program redus 10:00-14:00 (unități în malluri sau cu program special)

25-26 decembrie: majoritatea sucursalelor închise, excepție fac unitățile din centre comerciale

CEC Bank

Zile libere pentru angajați: 25-26 decembrie, 1-2 ianuarie, 6-7 ianuarie

Internet și Mobile Banking disponibile 24/7, ATM-uri și MFM-uri funcționează continuu

Call Center: 07:00-22:00

Plățile cu cardul sunt posibile la orice comerciant care acceptă carduri

BRD

24 și 31 decembrie: sucursalele deschise până la 15:00 (excepție: agențiile din centrele comerciale)

25-26 decembrie, 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie: majoritatea unităților închise; agențiile din centre comerciale rămân deschise conform programului magazinelor

