reacția hotelului hilton după prăbușirea tavanului la piscină: conducerea vorbește despre „hazard” / video

Conducerea hotelului Hilton Sibiu a transmis un punct de vedere oficial după incidentul grav petrecut la piscina interioară, unde aproximativ 120 de metri pătrați din tavan s-au desprins și au căzut peste clienții aflați în zonă. Reprezentanții hotelului susțin că instalațiile funcționau în parametrii normali, conform verificărilor periodice.

Potrivit conducerii unității, în momentul incidentului în piscină se aflau șapte persoane, toate reușind să se evacueze imediat după desprinderea plăcilor de rigips. Trei dintre acestea au suferit răni ușoare și au acceptat să fie transportate la spital, însă, după evaluarea medicală, nu a fost necesară internarea.

Hotelul precizează că personalul a fost cel care a solicitat intervenția echipajelor medicale și de urgență, precum și sprijinul unei echipe de scafandri. Conducerea mulțumește acestora pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă.

„Zona piscinei interioare este prevăzută cu instalații de prevenire și atenționare pentru spațiile cu umiditate crescută. Acestea funcționau în parametrii normali, conform verificărilor periodice”, arată reprezentanții hotelului.

În același timp, conducerea Hilton Sibiu susține că activitatea hotelului nu este afectată, întrucât piscina interioară reprezintă o anexă separată de spațiile de cazare, restaurante și zona de SPA.

„Regretăm nespus acest incident și colaborăm cu instituțiile statului pentru a oferi toate informațiile necesare. Vom lua în continuare măsurile cuvenite pentru a preveni astfel de incidente nefericite, supuse hazardului”, a declarat Nicolae Aron, managerul general al hotelului.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. DETALII – AICI!

O altă persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital.

Cele șase persoane transportate la spital după ce s-a prăbușit tavanul peste ele la piscina hotelului Hilton din Sibiu nu sunt în stare gravă. Medicii sunt optimiști în ceea ce privește starea lor de sănătate. DETALII – AICI