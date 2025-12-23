restricții pentru tir-uri pe valea oltului timp de 3 zile în perioada crăciunului

CNAIR anunță conducătorii auto că, în perioada Crăciunului 2025, vor fi instituite restricții de circulație pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene, pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.

Potrivit Ordinului comun MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația acestor vehicule va fi interzisă în următoarele zile:

miercuri, 24 decembrie 2025 (ziua premergătoare sărbătorii legale);

joi, 25 decembrie 2025 (prima zi de Crăciun);

vineri, 26 decembrie 2025 (a doua zi de Crăciun).

Restricții pe DN 7

Unul dintre sectoarele vizate este drumul național DN 7, pe tronsonul:

Pitești (intersecția DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN 7 cu DN 1).

Restricțiile se aplică în ambele sensuri de mers, după următorul program:

miercuri, 24 decembrie 2025: între orele 18.00 – 22.00;

joi, 25 decembrie 2025: între orele 06.00 – 22.00;

vineri, 26 decembrie 2025: între orele 06.00 – 22.00.

Măsura vizează exclusiv vehiculele rutiere cu tonajul mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate transportului de persoane.

CNAIR precizează că nerespectarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.