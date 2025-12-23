românii vor avea acces la 3 programe naționale esențiale pentru sănătate

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a transmis un mesaj prin care prezintă o veste importantă pentru sănătatea publică: Guvernul Bolojan va lansa în curând trei programe naționale esențiale.

Acestea vin să completeze cadrul medical al României și să aducă servicii pe care țara noastră ar fi trebuit să le aibă de mult timp.

Cele trei programe vizează:

Screening organizat pentru cancerul de sân, col uterin și colorectal;

Screening neonatal pentru depistarea precoce a afecțiunilor grave la nou-născuți;

Îngrijiri paliative centrate pe pacient și familie, inclusiv la domiciliu și prin echipe mobile pentru pacienți cu boli cronice progresive sau în stadii terminale.

În plus, se introduc măsuri moderne de prevenție în Programul național HIV/SIDA, inclusiv profilaxia pre-expunere (PrEP), conform standardelor europene, iar în sănătatea mintală se creează cadrul pentru intervenție timpurie, cu testare rapidă pentru consumul de substanțe și evaluare psihologică pentru copiii sub 18 ani.

Hotărârea de Guvern care include aceste prevederi a fost pusă azi în transparență decizională, iar Turcan subliniază că este esențial ca informația să ajungă la toți românii, pentru ca oamenii să beneficieze la timp de aceste servicii și să își salveze viața.