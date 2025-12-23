sadu sărbătorește crăciunul cu obiceiuri străvechi și voie bună: programul complet

Tradițiile strămoșești prind viață și anul acesta în Sadu, aducând bucurie, culoare și voie bună în fiecare colțișor al comunității noastre.
Autoritățile locale vă invită să le fiți alături la momentele pline de tradiție și magie, în spiritul Crăciunului!
Miercuri, 24 decembrie – Ajunul Crăciunului
„Pe sub deal, pe sub pădure” – adusul fagului și ridicatul fetelor
- 06:30 – Junii pornesc cântând prin sat, spre lemnul cetei
- 09:30 – 10:00 – Pregătirea carului și a boilor
- 10:45 – 11:45 – Încărcarea lemnului pe car
- 12:00 – Alaiul lemnului – un omagiu adus memoriei țapinarilor
- 13:30 – Ridicatul fetelor
- 14:00 – Colindul junilor
Vineri, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun
- 10:30 – Colindul junilor la biserici
- 12:00 – Jocul junilor în Piața Sadului
- 12:30 – Colindatul primarului cu vadra de vin
- 14:00 – Petrecerea junilor
“Veniți să ne bucurăm împreună de muzică, jocuri și obiceiuri străbune, să simțim magia Crăciunului și să păstrăm vii tradițiile care ne unesc! Sărbători binecuvântate și un An Nou plin de sănătate, lumină și bucurii!” transmite primarul comunei Sadu, Valentin Ivan
