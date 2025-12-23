sadu sărbătorește crăciunul cu obiceiuri străvechi și voie bună: programul complet

Tradițiile strămoșești prind viață și anul acesta în Sadu, aducând bucurie, culoare și voie bună în fiecare colțișor al comunității noastre.

Autoritățile locale vă invită să le fiți alături la momentele pline de tradiție și magie, în spiritul Crăciunului!



Miercuri, 24 decembrie – Ajunul Crăciunului

„Pe sub deal, pe sub pădure” – adusul fagului și ridicatul fetelor

06:30 – Junii pornesc cântând prin sat, spre lemnul cetei

09:30 – 10:00 – Pregătirea carului și a boilor

10:45 – 11:45 – Încărcarea lemnului pe car

12:00 – Alaiul lemnului – un omagiu adus memoriei țapinarilor

13:30 – Ridicatul fetelor

14:00 – Colindul junilor



Vineri, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun

10:30 – Colindul junilor la biserici

12:00 – Jocul junilor în Piața Sadului

12:30 – Colindatul primarului cu vadra de vin

14:00 – Petrecerea junilor

“Veniți să ne bucurăm împreună de muzică, jocuri și obiceiuri străbune, să simțim magia Crăciunului și să păstrăm vii tradițiile care ne unesc! Sărbători binecuvântate și un An Nou plin de sănătate, lumină și bucurii!” transmite primarul comunei Sadu, Valentin Ivan