șase persoane duse la spital de la hotelul hilton: pompierii continuă căutările sub dărâmături / video foto

Șase persoane au fost transportate la spital de la hotelul Hilton din Sibiu. Aceasta au fost surprinse sub dărâmături după ce tavanul s-a prăbușit în piscină. Din fericire, acestea sunt conștiente și cooperante. Salvatorii continuă misiunile de căutare.

Șase persoane duse la spital

Șapte victime s-au înregistrat până la ora 16:00, iar echipajele de salvarea lucrează pentru a stabili dacă mai existe alte persoane surprinse sub dărâmături. În total, 6 dintre victime au fost duse la spital, fiind vorba despre 2 adulți și 4 minori. Aceștia sunt conștienți și cooperanți.

„A fost operaționalizat și un post medical avansat și un punct de comandă mobil. Misiunea pompierilor se concentrează pe salvarea persoanelor care ar mai putea fi surprinse sub dărâmături. Până în acest moment au fost extrase 7 persoane, dintre acestea 6 au fost deja transportate la unitățile medicale din Sibiu. Vorbim de 4 minori și 2 adulți. Celelalte persoane sunt încă în monitorizare și sunt evaluate, urmând să vedem dacă și acestea vor fi transportate la spital. Toate persoanele care au fost transportate la spital până acum sunt conștiente și cooperante”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Turist: „Urma să ne ducem la piscină”

Un turist cazat la hotelul Hilton spune că a ieșit afară chiar în momentul în care echipajele de salvarea veneau la fața locului. El și familia lui urmau să meargă la piscină în această seară.

„Nu știu nimic, eu mâncasem, soțiile se băgaseră la somn și noi am ieșit afară. Și ne-am pomenit cu pompierii, cu ambulanțele, toată lumea alerga stânga, dreapta. Ne-au zis că a căzut un tavan de la piscină. Urma să ne ducem deseară la piscină, din păcate nu ne mai ducem. Se poate întâmpla oriunde, oricum, oricui”, a spus Marian.