senatoarea ruxandra cibu, despre situația bazinului olimpia din sibiu: „trebuie demolat și reconstruit” / video

Senatoarea USR Sibiu, Ruxandra Cibu, a fost invitata emisiunii „Ora de Politică”, unde a vorbit despre situația Bazinului Olimpia din Sibiu, închis de aproape șapte ani.

Bazinul Olimpia și-a închis porțile în urmă cu aproape șapte ani. De atunci, autoritățile au făcut, an de an, promisiuni privind modernizarea acestuia. Lucrările ar fi trebuit să înceapă în 2020, apoi termenul a fost mutat în 2022, iar ulterior în 2025. Niciunul dintre aceste termene nu a fost respectat, iar între timp bazinul a ajuns într-o stare avansată de degradare.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Invitată în emisiune, Ruxandra Cibu a explicat că una dintre principalele cauze ale blocajului este lipsa descentralizării în domeniul sportului. „Din păcate, multe dintre aceste probleme sunt întreținute de faptul că nu se dorește descentralizarea sportului. Bazinul Olimpia ține de Agenția Națională pentru Sport și, atâta timp cât decizia rămâne la nivel central, este foarte greu să se facă ceva în plan local. Din punctul meu de vedere, această descentralizare trebuie continuată și accelerată”, a declarat senatoarea USR.

Citește și: Bazinul Olimpia, rușinea înotului sibian. Copiii se antrenează pe uscat și în alte județe / foto

Aceasta consideră că Bazinul Olimpia ar trebui preluat de autoritățile locale, fie de Primărie, fie de Consiliul Județean, așa cum se întâmplă și în alte cazuri din țară. „Inclusiv Bazinul Olimpia ar trebui preluat de Primărie sau de Consiliul Județean. Din punctul meu de vedere, clădirea ar trebui demolată complet și reconstruită, astfel încât să rezulte un bazin olimpic, la standarde actuale, cu toate certificările necesare”, a spus Cibu.

Senatoarea a mai explicat că păstrarea unei construcții vechi aduce numeroase probleme tehnice încă din faza de proiectare. „Un existent îți creează foarte multe probleme, pentru că niciodată nu știi ce vei găsi sub pământ. Din discuțiile mele cu antrenori de înot care fac performanță, toți mi-au spus că cea mai bună soluție ar fi demolarea și proiectarea unui bazin nou, la standardele anului 2025”, a adăugat aceasta.

Ruxandra Cibu a subliniat că poziția USR este fermă în privința descentralizării bazelor sportive. „Poziția noastră, a USR, este clară: aceste baze sportive trebuie aduse în subordinea primăriilor. Nu s-a reușit încă, dar vom continua să insistăm. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla și cu conducerea Agenției Naționale pentru Sport și vom continua să presăm pentru această descentralizare, care este mai mult decât necesară. Altfel, vom pierde baze sportive și vom pierde enorm în zona de sport”, a mai spus senatoarea.

În martie 2026 se vor împlini șapte ani de când Bazinul Olimpia a fost închis. Finanțarea pentru modernizare nu pare să fie asigurată în viitorul apropiat, iar planurile municipalității de a construi un complex de natație, care să includă și un bazin olimpic, rămân deocamdată îndepărtate. (DETALII AICI)