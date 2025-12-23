sibian arestat la napoli: era dat în urmărire internațională de aproape 4 ani

Un bărbat din județul Sibiu, dat în urmărire națională și internațională de peste patru ani, a fost arestat în Italia, în zona Napoli, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii români în cooperare cu autoritățile italiene.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în noaptea de 23 decembrie, în jurul orei 00:45, polițiștii Serviciului Investigații Criminale au reușit localizarea și arestarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani, din localitatea Brateiu, cu sprijinul Biroului Atașatului pentru Afaceri Interne din Italia.

Bărbatul fusese dat în urmărire națională și internațională la data de 8 octombrie 2020, după ce, cu o zi înainte, Tribunalul Sibiu emisese pe numele său un mandat de executare a pedepsei închisorii. Acesta a fost condamnat definitiv la șapte ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

După arestare, sibianul a fost introdus într-un penitenciar din Napoli, urmând să fie prezentat unui judecător italian pentru dispunerea măsurilor legale necesare în vederea executării pedepsei și a extrădării către România. Procedura se va desfășura în baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul Sibiu.

FOTO https://questure.poliziadistato.it/