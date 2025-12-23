În cursul zilei de ieri, 22 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut un bărbat în vârstă de 30 de ani, din localitatea Axente Sever, județul Sibiu.
Acesta era căutat pentru executarea unei pedepse privative de libertate, mandatul fiind emis pe 18 decembrie 2025 de Judecătoria Alba Iulia. Bărbatul a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă.
Acesta a fost dus la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru a-și executa pedeapsa.
FOTO Administrația Națională a Penitenciarelor
Ultima oră
- Sibian dat în urmărire, prins la Alba Iulia: a ajuns direct la închisoare 4 minute ago
- Accident pe Șoseaua Alba Iulia: trafic îngreunat în zona centrală a Sibiului 6 minute ago
- Sadu sărbătorește Crăciunul cu obiceiuri străvechi și voie bună: programul complet 30 de minute ago
- Accidentul de marți dimineață de pe autostrada Sibiu – Sebeș: de unde sunt victimele și în ce stare sunt 50 de minute ago
- Tradiția țapinarilor, ridicată la rang de artă ritualică la Sadu 52 de minute ago