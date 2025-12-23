sibian dat în urmărire, prins la alba iulia: a ajuns direct la închisoare

În cursul zilei de ieri, 22 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut un bărbat în vârstă de 30 de ani, din localitatea Axente Sever, județul Sibiu.

Acesta era căutat pentru executarea unei pedepse privative de libertate, mandatul fiind emis pe 18 decembrie 2025 de Judecătoria Alba Iulia. Bărbatul a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă.

Acesta a fost dus la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru a-și executa pedeapsa.

FOTO Administrația Națională a Penitenciarelor