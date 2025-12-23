tânăr din șura mare, depistat în trafic la volan cu permisul suspendat

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Șura Mare, este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiștii rutieri conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.
Incidentul a avut loc la data de 22 decembrie, în jurul orei 16:10, în municipiul Sibiu. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu, aflați în activitate de supraveghere și control al traficului rutier, au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Micu Klein.
În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că șoferul, un tânăr de 25 de ani din Șura Mare, avea exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis, cercetările fiind continuate conform procedurilor legale.
Foto: INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Ultima oră
- Cum se simt cei 7 oameni peste care s-a prăbușit tavanul la Hilton: medicii sunt optimiști o oră ago
- Poliția a deschis un dosar penal în urma prăbușirii tavanului piscinei de la Hilton / video foto 2 ore ago
- Pensionara din Sibiu, care ar fi fost țepuită cu o centrală, trăiește în continuare în frig. „Nu am avut bani de transport” 2 ore ago
- Controale ample pe DN1 în Sibiu: zeci de șoferi sancționați în doar 4 ore / foto 2 ore ago
- Alexandru Rafila – drept la replică la afirmațiile doamnei Ruxandra Cibu Diaconu, senator USR 2 ore ago