tânăr din șura mare, depistat în trafic la volan cu permisul suspendat

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Șura Mare, este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiștii rutieri conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Incidentul a avut loc la data de 22 decembrie, în jurul orei 16:10, în municipiul Sibiu. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu, aflați în activitate de supraveghere și control al traficului rutier, au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Micu Klein.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că șoferul, un tânăr de 25 de ani din Șura Mare, avea exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis, cercetările fiind continuate conform procedurilor legale.

Foto: INQUAM_Photos_Cornel_Putan