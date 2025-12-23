tânără din bucurești, reținută la sibiu: a păcălit o femeie să îi dea peste 4.000 de lei pentru „dezlegarea farmecelor”

O tânără de 23 de ani din București a fost reținută de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, fiind cercetată penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 07-08 august a.c., tânăra ar fi indus în eroare o sibiancă de 25 de ani, care i-ar fi plătit suma de 4.200 de lei pentru organizarea unor presupuse slujbe de „dezlegare a farmecelor”. Pentru a-și convinge victima, aceasta ar fi pretins că este măicuță în cadrul unei mănăstiri din județul Ilfov.

Pe numele tinerei a fost emis un mandat de aducere de către polițiștii sibieni, pus în aplicare cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale Ploiești. Suspecta a fost identificată pe raza județului Prahova.

La data de 22 decembrie a.c., în baza probatoriului administrat, tânăra de 23 de ani a fost reținută pentru 24 de ore și încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

FOTO Adevărul