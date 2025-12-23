tavan căzut în piscină la hotelul hilton: 8 oameni scoși de sub dărâmături / video foto

Opt persoane au fost extrase de sub dărâmături după ce tavanul s-a desprins și a căzut în piscină la hotelul Hilton. Zeci de echipaje de intervenție se află la fața locului.
Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți după-amiază după ce tavanul s-a prăbușit în piscina interioară de la hotelul Hilton.
Zeci de echipaje de intervenție, pompieri, polițiști, medici și scafandri se află la fața locului.
Potrivit primelor informații, 8 oameni, dintre care 3 copii, au fost extrași de sub dărâmături.
În continuare se desfășoară misiuni de căutare a persoanelor aflate în piscină.
Revenim cu detalii.
