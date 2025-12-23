tavan căzut în piscină la hotelul hilton: 8 oameni scoși de sub dărâmături / video foto

Opt persoane au fost extrase de sub dărâmături după ce tavanul s-a desprins și a căzut în piscină la hotelul Hilton. Zeci de echipaje de intervenție se află la fața locului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți după-amiază după ce tavanul s-a prăbușit în piscina interioară de la hotelul Hilton.

Zeci de echipaje de intervenție, pompieri, polițiști, medici și scafandri se află la fața locului.

Potrivit primelor informații, 8 oameni, dintre care 3 copii, au fost extrași de sub dărâmături.

În continuare se desfășoară misiuni de căutare a persoanelor aflate în piscină.

Revenim cu detalii.

Citește și: Alertă la Hilton în Sibiu: A căzut tavanul de la piscina interioară