teatrul „radu stanca” sibiu, cadou inedit de crăciun: spectacol online gratuit, disponibil o săptămână

Scena Digitală, platforma online de teatru, film, muzică, circ și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, oferă publicului, de Crăciun, acces gratuit la spectacolul „Țesătorul de vise – Poveste de Crăciun”, o producție special dedicată sărbătorilor de iarnă.

„Țesătorul de vise – Poveste de Crăciun” poate fi vizionat din 24 decembrie până pe 30 decembrie 2025, gratuit, pe Scena Digitală, platforma distinsă cu Premiul UNITER.

„De mai bine de un deceniu, în perioada Sărbătorilor, spectacolul Țesătorul de vise – Poveste de Crăciun a devenit o tradiție îndrăgită, oferind publicului bucuria de a trăi atmosfera specială a Crăciunului. Ne-am dorit ca această experiență să ajungă dincolo de sălile de spectacol, motiv pentru care oferim producția gratuit, în mediul online, publicului de oriunde. Ne dorim ca, prin colinde, prin forța teatrului și prin mesajul nostru, spiritul Crăciunului să pătrundă în casele spectatorilor din întreaga lume”, a declarat Constantin Chiriac, director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

Scena Digitală, platforma online de teatru, film, muzică, circ și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu este accesibilă la www.scena-digitala.ro.

Scena Digitală este disponibilă oferta specială 1 + 1 gratuit la biletele și abonamentele, până la 31 ianuarie 2026.

Detalii suplimentare despre spectacol:

„Țesătorul de vise – Poveste de Crăciun”

Text: Alexandru Curta / Regia: Florin Coșuleț / Coordonare muzicală: Constantin Iridon, Anca Arnau, Melinda Samson / Manager de proiect: Luminița Bîrsan / Asistent de proiect: Denisa Bar

Distribuție: Florin Coșuleț, Mihai Coman, Cristina Blaga-Tomuș, Codruța Vasiu, Ada Bicfalvi, Andrei Drăgan, Cătălin Haiducescu, Pompilius Onofrei

Dorința ancestrală de a colinda în seara de ajun a Crăciunului este un sentiment ce nu ține de tradiția unei anumite comunități, ci este un imbold ce vine din filonul ființei umane, împreună cu năzuința de a nu fi singur în această perioadă. Într-o astfel de seară, destinele unor tineri se intersectează într-o gară, loc cu precădere destinat întâlnirilor, intersecțiilor, bifurcațiilor. Și unul și altul au câte o viață în urmă, plină de întâlniri, de bucurii, de decepții, de zâmbete și lacrimi în aparență identice pentru toți, dar în realitate diferite pentru fiecare și diferite de fiecare dată.

Cadrul spațial și temporal, foarte rigid la prima vedere, lasă loc unuia mistic, în care îngerii se transformă în oameni, în cei mai umili, iar existența reală se contopește cu reveria și cu amintirile copilăriei. Tabloul de sărbătoare se conturează din culorile fiecărui ins în parte, din memoria și nuanțele fiecărei povești, încadrând imagini și tușe diverse ce converg spre un singur țel, acela de a colinda și de a împărtăși cu ceilalți propria poveste.



Corul de colindători: format din studenţii Departamentului de Artă Teatrală al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu